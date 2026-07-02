Пьяный пациент избил врача и медсестру во время оказания помощи
В Новосибирске пьяный пациент напал медиков во время оказания помощи. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда по области.
Вечером 20 июня сотрудники скорой приехали на очередной вызов. Осмотрев мужчину в квартире, они решили доставить его в городскую клиническую больницу №34. Во время транспортировки буйный пациент ударил врача по лицу. После госпитализации он продолжил агрессивно себя вести и избил медсестру в манипуляционном кабинете.
В результате врач получила тяжелую травму, медсестра — легкую. Госинспекция труда проводит проверку по факту нападения. Позже материалы передадут в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае неизвестные избили фельдшера во время осмотра пациентки.
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