«Асимметрия и необычные пропорции»: Стилист назвала три базовые вещи гардероба осени 2026

17 августа 2026, 11:28

Стилист Скороходова: жакет, трикотаж, юбка миди — база гардероба осени 2026

Фото: Istock/OksanaKiian

Осень — время перемен, но это не повод опустошать кошелек в погоне за новинками. Каждый сезон мы сталкиваемся с дилеммой: как обновить образ, не меняя гардероб кардинально, и при этом выглядеть стильно, а не «как все»?





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» назвала вещи, которые являются «мастхэвом» базового осеннего гардероба.





Жакет с выраженной формой: это не обязательно должен быть классический прямой крой. Актуальны модели с четкой линией талии, чуть увеличенным плечом или необычными пропорциями.

«Также у нас могут быть красивые срезы, декоративные элементы, хорошие материалы, такие как шерсть или жаккард. Основной акцент делается на силуэт — женственный, привлекательный, подчеркивающий достоинства фигуры женщины», — отметила она.

Вещь из категории цветного трикотажа: достаточно одного свитера в ярком оттенке (ярко-синий, красный, зеленый), чтобы привычные вещи выглядели современнее.

«Я не советую каждый сезон менять половину шкафа. Сейчас намного актуальнее и проще научиться по-новому стилизовать уже имеющуюся базу», — посоветовала Скороходова.

Акцентная юбка миди: она может быть асимметричная, в силуэте карандаша, с драпировкой или интересной фактурой.

«Это юбка, которая обладает четким силуэтом. Ее можно носить и с белой простой рубашкой, и с объемным трикотажем, и с жакетом — вариаций масса», — добавила стилист.