«Вложиться в детали»: Стилист назвала трендовые аксессуары лета 2026

25 июня 2026, 10:24

Стилист Скороходова: в моде лета 2026 платки и соломенные шляпы

Фото: iStock/Ridofranz

Шёлковый платок вместо ремня, плетёная сумка с офисным костюмом, соломенное кепи в городе — неожиданные сочетания, которые этим летом стали главным модным оружием. Какие аксессуары стоит добавить в корзину прямо сейчас и как их носить, чтобы выглядеть безупречно?





Стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» назвала аксессуары, которые спасут любой образ.





«Если бюджет ограничен, а обновить гардероб хочется, можно вложиться в детали. Именно они делают "вау-эффект". Если вы не знаете, как апгрейдить привычный сарафан, используйте платок. Шёлковые платки с красивыми узорами решают образ: завязывайте на шее, голове, ручке сумки или вместо ремня», — посоветовала она.

«Плетёная сумка на пике популярности. Ею можно дополнять даже строгие образы в стиле минимализма. Соломенные кепи и шляпы получили вторую жизнь. А в украшениях становится больше цвета и небрежности — бусы, жемчуг неправильной формы, крупные серьги. Осенью от таких аксессуаров придётся отказаться, так что пользуйтесь моментом», — объяснила Скороходова.

«Сейчас в моде крупные геометричные оправы, вытянутые формы с тёмным стеклом. Если образ собран в пастельной гамме, можно взять очки с полупрозрачными цветными стёклами», — резюмировала стилист.