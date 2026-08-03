Стилист раскрыл россиянкам необычный тренд лета-2026
Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам присмотреться к халатам как к тренду лета 2026 года. Соответствующей рекомендацией эксперт поделился в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, этот предмет гардероба отлично подходит для создания городских образов. Специалист отметил, что халаты универсальны в комбинациях: их можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более сложными по фактуре и крою элементами одежды.
В качестве визуального подтверждения своих слов стилист сопроводил публикацию фотографиями. На снимках девушек запечатлели в кружевных, атласных моделях, а также в вариантах с пайетками и яркими принтами.
Ранее стилист назвала трендовые аксессуары лета 2026-ого. Подробности в нашем материале.
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