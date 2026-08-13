«Перекликается с палитрой 1926–1927 годов»: Стилист перечислила трендовые цвета осени 2026
Стилист Скороходова: красный, синий, травянистый — трендовые цвета осени 2026
Тихая роскошь сдаёт позиции. Осенью 2026 года мода громко заявляет о себе: минимализм и бесконечные бежевые тона уходят в историю, уступая место ультра-насыщенным оттенкам и смелой игре с объёмами.
Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что осень 2026 года раскрашивает мир в две противоположные, но одинаково важные гаммы: с одной стороны — это дерзкие, почти кричащие оттенки, требующие внимания. С другой — привычная, успокаивающая натуральная база, которая в этом сезоне играет роль идеального фона для цветовых вспышек.
«Ультра-оттенки» осени 2026 года:
- Насыщенный синий и кобальт: замена классическому синему, звучащая гораздо мощнее и глубже;
- Красный во всех ипостасях: от томатного и кирпичного до ягодного и пламенной фуксии;
- Яркий фиолетовый и насыщенный зеленый, граничащие с изумрудом;
«Глубокий бордовый (оттенок «вишневая кола») — абсолютный хит, который в этом сезоне заменяет черный цвет в вечерних и деловых образах», — добавила стилист.
«Природная гамма» осени 2026 года:
- Зеленый и его производные: оливковый, травянистый, хаки;
- Коричневый в гастрономическом исполнении: шоколад, горький шоколад, кофейный.
«Главный стилистический прием сезона — это работа на контрасте. Микс электрических оттенков с приглушенными природными тонами будет на пике популярности. Интересно, что этот вектор полностью перекликается с палитрой осени-зимы 1926–1927 годов, которую искусствоведы описывали как соединение натуральных природных красок с выразительными, почти театральными цветами. История возвращается, но в современном прочтении», — объяснила Скороходова.