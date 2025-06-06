Таролог предсказал будущее пары Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной

06 июня 2025, 14:58

Таролог Зак: в ближайший год Алексей Воробьёв и Аида разведутся

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/автор: Екатерина Лызлова)

Завидный холостяк Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Свадьбу 37-летний артист сыграл тайно, но в итоге неожиданно сам про все рассказал.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, что, судя по таро-раскладу, Алексей Воробьев испытывает чувство эйфории и большой влюблённости по отношению к Аиде Гарифуллиной.





«Можно сказать, что сейчас он больше смотрит на избранницу сквозь розовые очки, стараясь не замечать иногда возникающих трений в отношениях. Аида тоже испытывает чувство влюблённости в Алексея, но вместе с тем смотрит на отношения более прагматично, нежели Алексей. В таро-раскладе выпали не только карты чувственной сферы, но и такие карты, как 8 Пентаклей, 7 Пентаклей, 2 Пентаклей и 8 Кубков, что вместе указывает на то, что, Аида в этом браке рассчитывает не только на эмоции, но и на материальные выгоды», — объяснил эксперт.

«В брак с Алексеем Аида вступила по любви, но трезвость ума всё же сохраняет. Насчет будущего таро-расклад показал, что очень велика вероятность расставания пары в течение ближайших 12 месяцев. Эйфория влюбленности сменится трезвым взглядом на отношения, на поверхность вылезут проблемы, которые ранее старались не замечать. Как стремительно сошлись, также стремительно и расстанутся», — поделился Зак.