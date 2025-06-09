«Сохранять уравновешенность»: Гороскоп с 9 по 15 июня для всех знаков зодиака
В сфере карьеры желательно записать важную информацию и быть более внимательными в работе с документами. Все неясные моменты лучше уточнять. В течение недели пригодится пословица «Доверяй, но проверяй». В любви хорошо сохранять уравновешенность. Приятный голос, красивые движения и грациозность создадут более привлекательный образ. В сфере здоровья положительные чувства и эмоции хорошо скажутся на самочувствии.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо навести порядок дома и создать уют. Им благоприятно проявить гостеприимство и заботу к близким людям.
Тельцу надо себя побаловать вкусной едой и приятными мелочами. Естественные источники счастья вдохновят.
Близнецы будут хорошо себя проявлять в коммерческой деятельности. Дипломатия, спокойствие и такт будут помогать им.
Раку чуткость и сочувствие позволят выразить то, что у него на душе. Хорошо находиться среди красоты, в приятной атмосфере.
Лев откроет в себе новые таланты. Ему нужно воплощать идеи, изобретать новое и быть оригинальным.
Деве надо слушать свой внутренний голос. Собственные ощущения и интуиция не подведут.
Весам надо быть оптимистами и делиться хорошим настроением с окружающими. Хорошо проявить внимательность и любовь.
Скорпиону дружелюбие и общительность позволят сформировать близкую эмоциональную связь с членами семьи и возлюбленными.
Стрельцу энтузиазм и энергичность помогут выразить себя и поспособствуют развитию. В материальном благополучии ждёт успех.
Козерог расширит своё влияние. Он достигнет новые цели. Ему благоприятно быть щедрым и благородным.
Водолею надо пользоваться шансом. Милосердие и доброта от души необходимы ему. Он почувствует себя любимым.
Рыбы создадут приятную атмосферу на рабочем месте и дома. Их деловые интересы будут полностью удовлетворены.
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