09 июня 2025, 15:18

Фото: iStock/Perseomed

В сфере карьеры желательно записать важную информацию и быть более внимательными в работе с документами. Все неясные моменты лучше уточнять. В течение недели пригодится пословица «Доверяй, но проверяй». В любви хорошо сохранять уравновешенность. Приятный голос, красивые движения и грациозность создадут более привлекательный образ. В сфере здоровья положительные чувства и эмоции хорошо скажутся на самочувствии.