Астролог Гринькова: Овнам, Скорпионам и Рыбам нельзя разводиться в 2025 году

13 июня 2025, 00:46

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Для всех знаков зодиака этот год станет временем значительных перем. На фоне этого многим людям придется пройти через вынужденную трансформацию. Это проявится в смене круга общения, карьерных стремлениях и пересмотре собственных ценностей.





Этот год принес множество разводов, но есть знаки зодиака, которым стоит попытаться сохранить брак и не расходится со своим партнером. Как объяснила астролог Анна Гринькова, Овны, Скорпионы и Рыбы будут находиться под влиянием Сатурна, отвечающим за дисциплину и порядок.





«Эти знаки будут подвержены переменам в личной жизни. Перед ними может встать необходимость выбора», — цитирует Гринькову издание 7дней.