Астролог Гринькова: Овнам, Скорпионам и Рыбам нельзя разводиться в 2025 году
Для всех знаков зодиака этот год станет временем значительных перем. На фоне этого многим людям придется пройти через вынужденную трансформацию. Это проявится в смене круга общения, карьерных стремлениях и пересмотре собственных ценностей.
Этот год принес множество разводов, но есть знаки зодиака, которым стоит попытаться сохранить брак и не расходится со своим партнером. Как объяснила астролог Анна Гринькова, Овны, Скорпионы и Рыбы будут находиться под влиянием Сатурна, отвечающим за дисциплину и порядок.
«Эти знаки будут подвержены переменам в личной жизни. Перед ними может встать необходимость выбора», — цитирует Гринькову издание 7дней.
Овны будут сильно выбиты из ритма на почве семейных конфликтов и разногласий. Рыбы столкнутся в отношениях с отстаиванием личных границ и сложными решениями. Скорпионам будет трудно коммуницировать с членами своей семьи. Это отразится на поиске компромиссов и налаживании эмоциональных связей с партнером.
Гринькова советует этим знакам попытаться сохранить отношения и не разрывать все связи с партнером. Если это все-таки произойдет, овны, рыбы и скорпионы рискуют столкнуться с неудачами в финансовом плане и трудностями на работе.