Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет с финансами в 2026 году
Середина лета 2026 года станет финансовым рубежом для всех знаков зодиака. О том, как сменится денежная удача, в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
До середины лета успех в финансах наиболее вероятен у знаков стихии Вода: у Раков, Рыб и Скорпионов. Их благосостояние вырастет, а настроение значительно улучшится. Они почувствуют прилив радости и счастья. В этот период важно запланировать и траты, и инвестиции, а также сделать накопления.
У Тельца и Девы до середины лета 2026 года тоже благоприятный период в сфере финансов. Судьба будет к ним щедрой. У этих знаков зодиака появится дополнительная прибыль. Новые источники дохода, упрочнение финансового положения позволят сделать выгодные приобретения. Рисковать капиталом Тельцу и Деве не рекомендуется. Окупятся осмотрительные вложения денег.
Козерогу не следует быть расточительным. Все свои траты надо хорошо просчитывать, чтобы не переплатить лишнего. Козерогу желательно придерживать свой бюджет и откладывать. С 1 июля 2026 года удача в вопросах финансов перейдёт к знакам стихии Огонь: к Овну, Стрельцу и Льву. Доход у них увеличится, и перед ними откроются новые возможности. К ним проявит благосклонность руководство в виде премии. Важно, что Овну надо быть практичнее и менее мечтательным в вопросах капиталовложений и расходов.
Рассчитывать на прибыль и улучшение материального положения смогут Весы. В период с 1 июля 2026 года вложения будут удачны. Близнецам надо вести учёт финансов и держать финансовую сферу под контролем. Если возникают сомнения, то лучше траты отложить. Внимательнее с деньгами надо быть Водолею. Непродуманные крупные расходы и инвестиции могут привести к существенному оттоку средств. Деньги к Водолею будут приходить, но важно соизмерять стоимость покупки с её качеством, чтобы не приобрести что-либо на невыгодных условиях.
