Таролог Зак раскрыл карты судьбы цен на жилье в 2026 году

24 декабря 2025, 12:11

Фото: istockphoto / LENblR

Рынок жилья в следующем году ждет напряженная борьба между стихийным ростом и попытками его обуздать. Такой карточный прогноз в беседе с «Радио 1» представил таролог, астролог и нумеролог Борис Зак.





Начало года, по словам эксперта, ознаменуется заметным подорожанием.





«На период январь-апрель первой вышла карта Солнце, которая указывает на рост цен. За ней выпал Туз Жезлов, который подтверждает, что будет толчок к росту стоимости жилья», — поделился Зак.

«Король Пентаклей может указывать на программы и действия правительства, помогающие эффективно урегулировать ситуацию. Четверка Пентаклей говорит о том, что летом всё же удастся значительно замедлить, а может даже и остановить рост цен», — отметил таролог.