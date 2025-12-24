Таролог Зак раскрыл карты судьбы цен на жилье в 2026 году
Рынок жилья в следующем году ждет напряженная борьба между стихийным ростом и попытками его обуздать. Такой карточный прогноз в беседе с «Радио 1» представил таролог, астролог и нумеролог Борис Зак.
Начало года, по словам эксперта, ознаменуется заметным подорожанием.
«На период январь-апрель первой вышла карта Солнце, которая указывает на рост цен. За ней выпал Туз Жезлов, который подтверждает, что будет толчок к росту стоимости жилья», — поделился Зак.Седьмая карта Жезлов в этом раскладе, говорящая о попытках сдержать цены, зимой и весной результата не принесет. Однако летом наступят перемены. Комбинация карт Звезда, Король Пентаклей и Четверка Пентаклей сулит стабилизацию.
«Король Пентаклей может указывать на программы и действия правительства, помогающие эффективно урегулировать ситуацию. Четверка Пентаклей говорит о том, что летом всё же удастся значительно замедлить, а может даже и остановить рост цен», — отметил таролог.Финал года, по прогнозу, перечеркнет летние успехи. Карты Император, Туз Мечей и Маг на период сентябрь-декабрь указывают на возвращение мощного импульса к росту. Борис Зак заключил, что, несмотря на сдерживающее влияние Императора, завершающие год Маг и Туз Мечей сигнализируют о новом витке подорожания, который остановить уже не удастся.