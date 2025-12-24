Тяжелое лето, но светлая осень? Таролог рассказал, что ждет кошельки россиян в 2026 году
Таролог, астролог и нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» раскрыл картину изменений в материальном положении людей в наступающем году, обозначив чёткие периоды: стагнацию, испытания и долгожданный свет в конце пути. Начало года, период с января по апрель, отмечено картами 4 Жезлов, Рыцарь Жезлов и Туз Чаш.
«4 Жезлов говорит о том, что в начале года благосостояние основной массы населения останется на том же уровне, что и в конце 2025 года», — пояснил Зак.Однако следующая карта, Рыцарь Жезлов, предупреждает о грядущем ухудшении ситуации. Несмотря на это, Туз Чаш в паре со Звездой приносит лучик оптимизма, показывая, что многие сохранят надежду на будущее, и эмоциональный настрой людей может не совпадать с объективными финансовыми трудностями. Летние месяцы, с мая по август, подтверждают опасения тяжёлым периодом, который уже обозначила карта 10 Жезлов в общем экономическом прогнозе. В раскладе на благосостояние выпали карты Луна, 4 Пентаклей и Повешенный. Луна говорит о скрытых тревогах и страхах за материальное положение.
«4 Пентаклей в этом раскладе указывает на то, что люди летом будут больше экономить. А Повешенный говорит о ситуации ухудшения материального положения людей – затраты растут, а доходы нет», — рассказал эксперт.Это время вынужденной осторожности и растущего давления. Осенне-зимний период, с сентября по декабрь, дарит долгожданное облегчение и надежду. Паж Кубков приносит важные позитивные новости из экономической сферы. Туз Жезлов добавляет мощный импульс, подталкивающий к улучшению, а финальная карта, 6 Жезлов, символизирует заслуженную победу. Она указывает на то, что к концу года меры, предпринятые правительством, начнут приносить ощутимые плоды, и реальное материальное положение населения начнёт улучшаться, знаменуя выход из сложного цикла, заключил Борис Зак.