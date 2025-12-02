Астролог рассказал, в какие даты лучше всего наряжать ёлку

02 декабря 2025, 11:18

Фото: iStock/vladans

Близится самая сказочная пора — подготовка к Новому году. Люди заканчивают дела, выбирают подарки, украшают дом. А главный символ зимнего праздника, конечно, ёлка.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что ёлку можно наряжать уже в первые числа декабря.





6 и 7 декабря Луна будет знаке Рака, и украшение ёлки в эти дни укрепит семейные связи и привнесёт гармонию в домашний очаг.

13-14 декабря Луна в Весах, и украшение ёлки особенно положительно скажется на отношениях пар, супругов. Хорошо в эти дни ещё сходить в салон красоты.

18-19 декабря Луна в Стрельце, и в этот день украшение ёлки откроет путь к заграничным путешествиям, а студентам принесёт удачу в учёбе. Хорошо на ёлку добавить иностранные украшения или какую-нибудь брендовую брошку.

20-22 декабря Луна в Козероге, и украшать ёлку лучше либо с родителями, бабушками, дедушками, либо делать это в их домах. Эти дни принесут лад в отношения со старшими родственниками.

23-24 декабря Луна в Водолее, и это оптимальное время для украшения ёлки астрологами и айтишниками. Им эти дни принесут удачу в следующем году. А к украшению ёлки нужно подойти максимально нестандартно и идеально будет добавить на зелёную красавицу какой-нибудь гаджет или астрологические знаки, например, Урана или Юпитера.

25-26 декабря Луна в Рыбах, и ёлку лучше украшать, если этот процесс вам действительно нравится. В эти дни подобное занятие станет медитативным процессом и позволит раскрыть важные тайны и собственные внутренние смыслы.

29-31 декабря Луна в Тельце, и добавление игрушек на ёлку добавит богатства в дом. Можно повесить на ёлку игрушки с символами богатства или даже настоящие деньги.

«А вот 8-12 декабря Луна будет в знаках Льва и Девы и это неблагоприятные дни для украшения ёлки, так как высок риск поругаться из-за излишних проявлений собственного «Я» и придирчивости к мелочам», — резюмировал астролог.