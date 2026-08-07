Астролог назвала знаки зодиака бабушек, которых особенно любят внуки
Некоторые бабушки становятся для внуков настоящими друзьями — с ними хочется общаться и делиться секретами. К каким знакам зодиака они относятся, рассказала астролог Жанна Асеева.
По его словам, которые передает телеканал «Москва 24», в их числе близнецы. Даже в почтенном возрасте представительницы этого знака остаются легкими и живыми в общении. Такая бабушка много говорит, шутит, интересуется жизнью современных детей и подростков, поддерживает разговоры о школе, друзьях и увлечениях. Отличными бабушками также часто становятся Весы. Они, в свою очередь, добры и тактичны, умеют слушать, мягко общаются, учитывают чужие чувства и не критикуют резко.
Бабушки-Стрельцы — веселые и открытые. Они рассказывают истории, вдохновляют внуков, верят в их силы и помогают расширить их кругозор. Настоящим другом для внуков являются бабушки-Рыбы. Рожденные под этим знаком чувствуют настроение детей без слов, утешают, окружают теплом и становятся эмоциональной опорой.
Бабушки-Львы любят внуков всей душой, искренне гордятся их успехами и умеют создавать праздник в обычный день. Также любимыми бабушками становятся Водолеи. С ними особенно нравится общаться подросткам, так как они не пытаются их «переделывать». Эти родственницы уважают индивидуальность внуков и поддерживают их необычные интересы.
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