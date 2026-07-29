Астролог объяснила, как привить любовь к чтению разным знакам зодиака

29 июля 2026, 12:12

Астролог рассказала, что Овнам нужны челленджи, а Близнецам — обсуждение книг

Фото: Istock / cyano66

Астролог Катерина Малеева рассказала Москве 24, что заинтересовать чтением представителей разных знаков зодиака можно по-разному. По её мнению, универсального подхода не существует — многое зависит от особенностей характера.