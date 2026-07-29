Астролог объяснила, как привить любовь к чтению разным знакам зодиака
Астролог Катерина Малеева рассказала Москве 24, что заинтересовать чтением представителей разных знаков зодиака можно по-разному. По её мнению, универсального подхода не существует — многое зависит от особенностей характера.
Специалист считает, что огненным знакам важно получать яркие эмоции. Так, Овнов может мотивировать соревновательный формат, Львов — красивые коллекционные издания и ощущение исключительности, а Стрельцов — приключенческие романы, фантастика и истории о путешествиях.
Для земных знаков, по словам астролога, важно понимать практическую пользу чтения. Тельцам помогут уютная атмосфера и красивые книги, Девам понравятся детективы, энциклопедии и возможность анализировать сюжет, а Козерогов способны заинтересовать книги о саморазвитии, успехе и устройстве мира.
Воздушные знаки, уверена эксперт, воспринимают книгу как повод для общения. Близнецам лучше не ограничиваться одной книгой и обсуждать прочитанное с другими людьми, Весам подойдут совместные чтения и книжные клубы, а Водолеев могут увлечь необычные форматы — графические романы, интерактивные книги и популярные новинки.
По словам Малеевой, представители водной стихии читают прежде всего ради эмоций. Ракам важно видеть личный пример близких и семейные традиции чтения, Скорпионов привлекают тайны, триллеры и мистические сюжеты, а Рыбы чаще выбирают фэнтези, поэзию и глубокие психологические произведения, позволяющие отвлечься от реальности.
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