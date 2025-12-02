Астролог раскрыл, какие ёлочные игрушки принесут удачу и благополучие в Новом году

02 декабря 2025, 12:17

Фото: iStock/petrenkod

Многие уже начинают украшать дом к новогодним праздникам. И возникает вопрос: какими игрушками и цветами облекать главный атрибут — ёлку?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что самым очевидным символом удачи на ёлке в 2026 году станут игрушки с изображением лошадей и подков, как символы Нового года.





«Так как Огненная лошадь символизирует движение, развитие и стремительность, её энергию прекрасно дополнят предметы, выражающие эти качества. Например, игрушки в виде самолётов, машин, космических ракет и другого транспорта, а также игрушки с изображениями птиц и животных», — сказал он.

«Для привлечения любви в свою жизнь прекрасно подойдут игрушки с изображением и в форме сердец и ангелов красных и золотых цветов. Хорошо будет одну такую игрушку повесить непосредственно вечером 31 декабря и загадать желание, связанное с личной жизнью. Энергия этого желания будет усилена соединением Солнца и Венеры, которое будет присутствовать на небе 31.12 и 01.01. Этот аспект усиливает энергию любви и привлечения партнёра в свою жизнь», — объяснил эксперт.



«Можно и просто купюру повесить на ёлку и загадать желание на увеличение благосостояния», — посоветовал он.