«Хочу необычный подарок»: Катя Лель поделилась скромными новогодними желаниями

01 декабря 2025, 16:55

Катя Лель рассказала о планах на новогодние праздники

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала о своих планах на Новый год. Артистка традиционно предпочитает встречать праздник в кругу семьи.





В беседе с Общественной Службой Новостей Лель отметила, что ей особенно дорога домашняя атмосфера в этот день. По её словам, в их семье принято вместе украшать ёлку, смотреть телепередачи и готовить праздничные блюда для гостей.

«У нас всё происходит точно так же, как и у всех остальных людей. Никаких излишеств нет. Надеюсь, что мне подарят подарок, хочу необычный подарок, я тоже готовлю сюрпризы для своих близких», — поделилась певица.

