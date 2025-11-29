Россиянки массово выстригают лошадей в зоне бикини к Новому году

29 ноября 2025, 19:12

Спрос на интимные стрижки в России вырос на 60% перед Новым годом

Фото: iStock/Oksana Lomnova

Спрос на интимные стрижки в России вырос на 60% перед Новым годом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.