Россиянки массово выстригают лошадей в зоне бикини к Новому году
Спрос на интимные стрижки в России вырос на 60% перед Новым годом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам мастеров салонов эпиляции, интерес к процедуре постепенно повышался на протяжении полугода. Теперь клиентки выбирают фигурные стрижки в зоне бикини вместо абсолютной гладкости.
Особой популярностью пользуются новогодние узоры — в форме игрушки, подарка или елки, а также лошади как символа 2026 года. Часто «рисунок» дополняют окрашиванием.
Средняя стоимость таких дизайнов составляет около 2000 рублей. Чаще всего за ними приходят женщины старше 30 лет. В индустрии эту тенденцию связывают с модой на естественность, а также отмечают, что мужчины тоже обращаются с подобными запросами, но гораздо реже.
