Астролог рассказал, как эмоционально пережить дискомфорт в магнитную бурю

30 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/Alones Creative

Мощная магнитная буря накрыла Россию и продолжится до 1 июня.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что магнитные бури, как природное явление, на астрологию прямого влияния не имеют. Но 1 июня будут идти 6-ые лунные сутки, а сам спутник Земли будет находиться в созвездии Льва.





«Такое положение Луны провоцирует людей на выпячивание себя, на горделивое и излишне эгоистичное поведение. Нередко это приводит к недопониманию со стороны окружающих и даже к ссорам. 6-ые лунные сутки, в свою очередь, не рекомендуют ссориться в этот день. И из-за положения Луны во Льве многие из нас будут испытывать напряжение по этому поводу — ссориться нельзя, но очень хочется», — сказал эксперт.

«Главное предостережение всем на 1 июня: старайтесь не идти на поводу у провокаторов и не ввязывайтесь в ссоры и споры, так как они могут плачевно для вас закончиться. Лучше вообще день посвятить творчеству и сходить на свидание с любимым человеком», — посоветовал астролог.