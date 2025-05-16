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Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле

Таролог Зак: от переговоров РФ и Украины можно ожидать неожиданных соглашений
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ с Украиной, которые должны пройти 16 мая в Стамбуле.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если бы переговоры между делегациями России и Украины состоялись вчера, 15 мая, то это было бы более удачно.

«15 мая Луна находилась в знаке Стрельца, что благоволило решению юридических вопросов, особенно связанных с другими странами. А 18-ые лунные сутки, выпавшие на этот день, благоволили успешному решению проблемных вопросов», — сказал он.

Сегодняшний день для переговоров таролог назвал неоднозначным: в 19-ые лунные сутки не рекомендуется проявлять высокую активность в делах и начинать новые дела.

«Благо, что переговоры расцениваются, не как новый процесс, а как продолжение переговоров, начатых ещё в 2022 году. Луна в Козероге носит энергию планеты Сатурн. А Сатурн привык чинить препятствия в делах и привносит излишнюю упертость и категоричность в поведение людей. И даже то, что сам Сатурн сейчас находится в Рыбах, которые смягчают энергию планеты, всё равно не сильно облегчает ситуацию», — объяснил Зак.

Анализ гороскопа России на сегодняшний день, по словам нумеролога, что в переговорных процессах может мешать напряжённый аспект между транзитной Луной и натальным Марсом — он вносит эмоциональную неустойчивость и импульсивность в общение между людьми.

«Но есть и положительный момент: сегодня можно ожидать совсем неожиданных решений и соглашений», — заключил собеседник.

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Инфаркт, обвинения в раболепии и критика 9 мая: как лидер «ДДТ» снова оказался в центре скандала
16 мая 2025, 11:07

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук снова оказался в центре общественного резонанса — на этот раз из-за своих высказываний о россиянах, параде Победы и ситуации в стране. Музыкант продолжает открыто выражать свою неоднозначную позицию, что вызывает как волну поддержки, так и шквал критики. Подробнее в материале «Радио 1».

Обвинения в «раболепии»


На недавнем концерте в Берлине Шевчук резко высказался о политическом устройстве России и менталитете граждан.

«Моя Родина — не начальство. Это раболепие, я думаю, пройдет. Надеюсь, мы излечимся от всего происходящего», — заявил он со сцены.
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Музыкант подчеркнул, что его коллектив стремится сохранить человеческое лицо в условиях тотального подчинения и давления.

Эти слова вызвали бурную реакцию. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что такими заявлениями артист сам «ставит крест» на своей карьере в России. А глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов даже потребовал проверки Шевчука на иностранное финансирование и возможное признание его иноагентом.

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Критика парада Победы


Ранее Шевчук уже высказывался о 9 Мая, подчеркивая, что военная память не должна превращаться в парадную показуху. По его словам, «война — это не блестящие сапоги, а кровь, грязь и смерть», а лозунги вроде «Можем повторить!» он назвал «бесовщиной». Музыкант напомнил, какой страшной ценой далась победа, и отметил, что настоящих фронтовиков почти не осталось, чтобы напомнить об этом обществу.

Отношение к СВО


Еще в мае 2022 года Шевчук открыто выступил против специальной военной операции. На выступлении в Уфе он заявил, что в конфликте гибнут «молодость России и Украины, старики, женщины и дети». Эти слова стали поводом для административного дела, и в итоге суд оштрафовал артиста на 50 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии».

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Проблемы со здоровьем


Осенью 2023 года стало известно, что Шевчук перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщила пресс-служба группы «ДДТ», уточнив, что музыкант проходит курс реабилитации, который завершится к декабрю. В связи с этим были перенесены концерты, в том числе запланированное выступление в Тель-Авиве.

Где сейчас Шевчук


Сегодня группа «ДДТ» не гастролирует по России, но активно выступает за рубежом. Весной 2025 года коллектив отправился в североамериканское турне — концерты прошли в Майами, Нью-Йорке, Торонто, Вашингтоне, Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Летом и осенью группа планирует концерты в Риге, Казахстане, Кишиневе и Стамбуле.

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Продвижение на Угледарском направлении и освобождение села Торское: последние новости СВО на 16 мая
16 мая 2025, 10:45

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские силы продолжают наступление, наносят удары по позициям ВСУ, уничтожают укрепления и технику противника. На ряде направлений зафиксированы тактические продвижения, тогда как ВСУ пытается контратаковать и наносит удары по приграничным районам России.
Как складывается обстановка 16 мая в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».

Херсонское направление: точечные удары и ответные обстрелы


Российские войска нанесли серию прицельных ударов по технике и позициям ВСУ на Херсонском направлении. Уничтожены автомобили, артиллерийская установка и станция РЭБ. Также была ликвидирована украинская ДРГ на левом берегу Днепра.

ВСУ, в свою очередь, осуществили 43 обстрела населённых пунктов левобережья. В результате разрушена амбулатория в селе Чонгар, обслуживавшая 2000 человек. Два мирных жителя получили ранения.

Запорожский участок: артиллерийские бои без продвижения


На Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боёв. Оба противника активно применяют артиллерию и дроны, однако линии фронта остаются без изменений.

Угледар: продвижение на ключевых участках


Бои на Угледарском направлении усилились. ВС РФ выбили украинские силы из укреплений в районе Новополя и Зелёного Поля, продвинулись в сторону Фёдоровки и закрепились южнее села.

Тяжёлые столкновения продолжаются в районе Вольного Поля, селе Богатырь и на подступах к Отрадному. В Вольном Поле замечены российские флаги — информация подтверждается несколькими источниками.

Часов Яр: захват высот и удар по логистике ВСУ


На Часовоярском участке ВС РФ заняли многоэтажные здания, контролируя ключевые высоты. Частный сектор пока остаётся под контролем ВСУ. С применением оптоволоконных дронов ВС РФ наносят удары по логистике в Константиновке.

Десантники 98-й дивизии расширили зону контроля в районе между прудом и комбинатом.

Политолог раскрыл, чего ждать от переговоров между РФ и Украиной
Политолог раскрыл, чего ждать от переговоров между РФ и Украиной

На западных подступах к Цеху №2 наши силы начали наступление. Противник пытался сдержать натиск, обрушивая на позиции шквальный артиллерийский огонь, но, несмотря на ожесточённое сопротивление, бойцам удалось продвинуться вглубь на 600 метров и закрепиться на новых рубежах.

В районе Ступочек продолжаются штурмовые бои, при этом по позициям противника в ближнем тылу ведётся точечное огневое воздействие. До Константиновки остаётся менее двух километров.

Северск и Красный Лиман: позиционные бои и взятие Торского


В районе Северска продолжаются позиционные столкновения, особенно в Верхнекаменском и Григоровке, однако значительных изменений линии фронта не зафиксировано.

На Краснолиманском направлении Минобороны РФ подтвердило освобождение села Торское. Уничтожен укрепрайон ВСУ от Тернов до Торского.

Продвижение к Ямполю и Лиману может отрезать важные пути снабжения украинской группировки.

Купянск и Харьков: затишье и бои без продвижения


На Купянском направлении сохраняется относительное спокойствие, зафиксированы лишь локальные столкновения.

На Харьковском участке продолжаются позиционные бои, особенно в районах Волчанска и Липцев. Существенных изменений не наблюдается.

Сумская область: отражение попыток прорыва и контроль за рубежами


ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться в районах Тёткино и Нового Пути. Украинские силы также пытались форсировать реку Сейм в районе Отрубы. В районах Беловодов и Водолаг идёт расширение зоны контроля.

Покровское направление: бои за Муравку и продвижение к Новопавловке


На западном фланге Покровского фронта ВС РФ наступают в районах Орехово и Котляровки. Штурмовые отряды достигли окраин села Муравка и атакуют сразу несколько населённых пунктов. Подтверждено освобождение Новоалександровки.

Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными
Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

Муравка — последний рубеж перед Новопавловкой. Прорыв здесь может открыть путь к охвату Покровска с западной стороны. В самом городе зафиксировано применение ФАБ-1500 — началась ликвидация укреплений ВСУ.

Торецкое направление: наступление на нескольких участках


Российские войска ведут наступление сразу с трёх направлений у Новой Полтавки. Отмечен прорыв в районе села Заря. Штурмовые группы использовали мотоциклы для стремительного захвата опорных пунктов.

Бои продолжаются под Игнатовкой, Романовкой, Петровкой и Дылеевкой, где ВС РФ ведут активные действия в пригородах.

Удары по объектам ВСУ


За прошедшие сутки ВКС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в 12 регионах Украины. В Сумах удар комплекса «Искандер» разрушил цех по ремонту бронетехники. Также зафиксированы попадания по авиабазам в Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

Российские ПВО сбили два украинских беспилотника. В то же время украинские обстрелы Брянской и Белгородской областей привели к ранениям восьми мирных жителей.

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Минобороны сообщило о 65 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ
16 мая 2025, 09:24

Фото: iStock/Aterrassi

Минувшей ночью над регионами России было уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что больше всего дронов уничтожено средствами ПВО над акваторией Чёрного моря – 43 аппарата. Ещё 21 беспилотник ликвидирован над Крымом и один – над Белгородской областью.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости заявил, что высказывания Владимира Зеленского о Крыме и других новых российских регионах являются демагогией, в которой РФ не нуждается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пленный Бобров: Украина обманывает иностранных наемников с зарплатой
16 мая 2025, 06:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина обманывает с выплатами иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Боброва Алексея.
«Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую», — рассказал военный агентству.

Бобров отметил, что в числе наемников, воюющих на стороне Украины, есть граждане из США, Европы и Колумбии. При этом о последних отзываются как о хороших солдатах. Сам Бобров опроверг данный факт и уточнил, что наемники из латиноамериканской страны желают поскорее отбыть контракт и уехать. Об обмане с выплатами пленному рассказали, когда он перевозил восемь раненых колумбийских бойцов.

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Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожено шесть БПЛА ВСУ
16 мая 2025, 06:07

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 16 мая над морем в акватории Севастополя было уничтожено шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Развожаев напомним жителям, что не нужно снимать работу ПВО по вражеским целям. К тому же гражданам следует доверять информации только из официальных источников.

Ранее «Радио 1» писало о российских солдатах на красноармейском (покровском) направлении, которые два месяца пребывали в тылу ВСУ и остались незамеченными.

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