Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук снова оказался в центре общественного резонанса — на этот раз из-за своих высказываний о россиянах, параде Победы и ситуации в стране. Музыкант продолжает открыто выражать свою неоднозначную позицию, что вызывает как волну поддержки, так и шквал критики. Подробнее в материале «Радио 1».