Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле

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Российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ с Украиной, которые должны пройти 16 мая в Стамбуле.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если бы переговоры между делегациями России и Украины состоялись вчера, 15 мая, то это было бы более удачно.
Сегодняшний день для переговоров таролог назвал неоднозначным: в 19-ые лунные сутки не рекомендуется проявлять высокую активность в делах и начинать новые дела.
Анализ гороскопа России на сегодняшний день, по словам нумеролога, что в переговорных процессах может мешать напряжённый аспект между транзитной Луной и натальным Марсом — он вносит эмоциональную неустойчивость и импульсивность в общение между людьми.
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«15 мая Луна находилась в знаке Стрельца, что благоволило решению юридических вопросов, особенно связанных с другими странами. А 18-ые лунные сутки, выпавшие на этот день, благоволили успешному решению проблемных вопросов», — сказал он.
Сегодняшний день для переговоров таролог назвал неоднозначным: в 19-ые лунные сутки не рекомендуется проявлять высокую активность в делах и начинать новые дела.
«Благо, что переговоры расцениваются, не как новый процесс, а как продолжение переговоров, начатых ещё в 2022 году. Луна в Козероге носит энергию планеты Сатурн. А Сатурн привык чинить препятствия в делах и привносит излишнюю упертость и категоричность в поведение людей. И даже то, что сам Сатурн сейчас находится в Рыбах, которые смягчают энергию планеты, всё равно не сильно облегчает ситуацию», — объяснил Зак.
Анализ гороскопа России на сегодняшний день, по словам нумеролога, что в переговорных процессах может мешать напряжённый аспект между транзитной Луной и натальным Марсом — он вносит эмоциональную неустойчивость и импульсивность в общение между людьми.
«Но есть и положительный момент: сегодня можно ожидать совсем неожиданных решений и соглашений», — заключил собеседник.
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Анастасия Панченко