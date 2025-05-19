«Проявить творческий подход»: Гороскоп с 19 по 25 мая для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры благоприятно работать с документами, наводить в них порядок. В любви надо проявить творческий подход и креативность, оригинальность. Для сохранения здоровья благоприятны прогулки на свежем воздухе.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну хорошо быть общительными, подвижным. Ему необходимы новые впечатления.
У Тельца отличное время для участия в мероприятиях и выступления на публике.
Близнецы почувствуют прилив вдохновения. Творческий подход благоприятен во всех сферах жизни.
Раку хорошо проявлять активность и настойчивость. Хорошее настроение и оптимизм будут сопровождать его всю неделю.
Льву поможет сила воли. Ему надо стремиться к улучшению и обновлению всех сторон жизни.
У Девы наступает период романтики и позитивных впечатлений. Ей надо полагаться на своё обаяние.
Весов переполнит энергия и им захочется браться за дела, стремиться к реализации планов.
Скорпиону нужно изучать поступающую информацию внимательно и не следует торопиться с выводами.
Стрельцу надо находиться среди приятных ему людей и разделять с ними радость. В любови он будет с энтузиазмом и страстностью проявлять себя.
Козерогу лучше полагаться на себя и свои сильные стороны характера. Упорство, трудолюбие и терпение помогут на пути к цели.
Водолей станет активнее. Его инициатива найдёт поддержку, и он осуществит запланированное.
Рыбам будет сопутствовать удача. Они с удовольствием примут участие в общем деле и поддержат тех, кому необходима их протекция и помощь.
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Овну хорошо быть общительными, подвижным. Ему необходимы новые впечатления.
У Тельца отличное время для участия в мероприятиях и выступления на публике.
Близнецы почувствуют прилив вдохновения. Творческий подход благоприятен во всех сферах жизни.
Раку хорошо проявлять активность и настойчивость. Хорошее настроение и оптимизм будут сопровождать его всю неделю.
Льву поможет сила воли. Ему надо стремиться к улучшению и обновлению всех сторон жизни.
У Девы наступает период романтики и позитивных впечатлений. Ей надо полагаться на своё обаяние.
Весов переполнит энергия и им захочется браться за дела, стремиться к реализации планов.
Скорпиону нужно изучать поступающую информацию внимательно и не следует торопиться с выводами.
Стрельцу надо находиться среди приятных ему людей и разделять с ними радость. В любови он будет с энтузиазмом и страстностью проявлять себя.
Козерогу лучше полагаться на себя и свои сильные стороны характера. Упорство, трудолюбие и терпение помогут на пути к цели.
Водолей станет активнее. Его инициатива найдёт поддержку, и он осуществит запланированное.
Рыбам будет сопутствовать удача. Они с удовольствием примут участие в общем деле и поддержат тех, кому необходима их протекция и помощь.
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«Использовать шанс»: Гороскоп с 12 по 18 мая для всех знаков зодиака
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Екатерина Коршунова