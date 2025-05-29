Астролог Василиса Володина пригрозила разоблачением Ларисе Гузеевой

29 мая 2025, 15:26

Володина ответила на обвинения Гузеевой в предательстве

Василиса Володина ( Фото: Telegram @vasilisavolodina_official )

Астролог Василиса Володина прокомментировала скандальные заявления Ларисы Гузеевой, которая обвинила ее в предательстве из-за ухода из шоу «Давай поженимся». Володина заявила, что слова Гузеевой не имеют к ней никакого отношения и что она не видит смысла в дальнейших разборках.





Конфликт между Василисой Володиной и Ларисой Гузеевой разгорелся после недавнего интервью главной свахи страны, в котором она обвинила астролога в предательстве. Гузеева осталась крайне недовольна уходом Володиной из шоу «Давай поженимся» в 2020 году, посчитав, что астролог поступила некрасиво, бросив коллектив в сложный момент. Володина ранее сказала, что нашла в интервью Гузеевой много несостыковок, а на днях пригрозила ей полным разоблачением.





«Ну и как я к этому отношусь? Я пять лет про этого человека ничего не слышала. Моя жизнь как шла до этого, так и будет дальше идти. Ко мне это всё не имеет никакого отношения! Мне не обидно, а, скорее, странно. Мне тоже есть что рассказать, если что. Но я, как вежливый человек, просто не вижу в этом смысла», — сказала Володина, отвечая на вопрос об отношении к обвинениям Гузеевой.