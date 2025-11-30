«Самое дорогое — посидеть рядом с близкими»: Стас Михайлов рассказал о планах на Новый год
Стас Михайлов мечтает впервые за много лет встретить Новый год дома с семьёй
Стас Михайлов признался, что в этом году особенно мечтает провести новогоднюю ночь так, как в детстве — дома, в кругу самых близких.
В эфире «Авторадио» артист отметил, что из-за плотного гастрольного графика подобная возможность выпадает крайне редко, поэтому он воспринимает семейный праздник как настоящую ценность.
«С годами начинаешь это очень сильно ценить. Всё остальное в жизни есть, а вот возможность просто посидеть рядом с близкими — это самое дорогое», — поделился певец.Михайлов рассказал, что хочет снова почувствовать атмосферу домашнего торжества — ёлку, уют и тепло праздника без разъездов и съемок. Но отдых продлится недолго: уже 3 января у него стартует новый концертный тур, и график снова станет плотным.
Однако даже всего пара дней покоя и общения с родными для артиста — лучший новогодний подарок.