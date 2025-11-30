«Самое дорогое — посидеть рядом с близкими»: Стас Михайлов рассказал о планах на Новый год

30 ноября 2025, 14:46

Стас Михайлов мечтает впервые за много лет встретить Новый год дома с семьёй

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов признался, что в этом году особенно мечтает провести новогоднюю ночь так, как в детстве — дома, в кругу самых близких.





В эфире «Авторадио» артист отметил, что из-за плотного гастрольного графика подобная возможность выпадает крайне редко, поэтому он воспринимает семейный праздник как настоящую ценность.





«С годами начинаешь это очень сильно ценить. Всё остальное в жизни есть, а вот возможность просто посидеть рядом с близкими — это самое дорогое», — поделился певец.