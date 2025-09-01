Астролог объяснила влияние осеннего коридора затмений
Осенний коридор затмений может вызвать тревогу о здоровье и близких, однако спешных шагов предпринимать не стоит. Об этом Москве 24 рассказала астролог Алина Сафронова.
По её словам, коридор начнётся 7 сентября лунным затмением в Рыбах (с 18:28 до 23:55) и завершится 21 сентября солнечным затмением в Деве (с 20:30 до 00:54). Его влияние будет ощущаться до 28 сентября.
Астролог отметила, что в этот период на первый план выйдут вопросы, связанные с самочувствием, медицинскими обследованиями, а также обучением, изучением языков и работой с документами. При этом затмения, по её словам, дают возможность остановиться и прислушаться к себе, а не принимать поспешные решения.
Сафронова подчеркнула, что серия затмений на оси Дева — Рыбы началась осенью 2024 года и продлится до весны 2027-го. Этот цикл, по её словам, запускает изменения в привычках, рутине и отношении к работе и жизни в целом.
