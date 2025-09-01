Астролог объяснила влияние осеннего коридора затмений

01 сентября 2025, 10:39

Астролог Сафронова: это время для размышлений, а не для поспешных решений

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Осенний коридор затмений может вызвать тревогу о здоровье и близких, однако спешных шагов предпринимать не стоит. Об этом Москве 24 рассказала астролог Алина Сафронова.