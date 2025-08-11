Достижения.рф

«Влияние на судьбы людей»: стало известно, чего стоит ожидать от потока Персеиды

Звездочет Кио: пик потока Персеиды ожидается 10–14 августа
Фото: iStock/Nazarii Neshcherenskyi

Метеорный поток Персеиды достигнет своего пика 12 августа. Об этом рассказал исследователь славянской культуры, звездочет Илья Кио.



Звездопад даст силы на преодоление самых разных сложностей и препятствий, уточнил специалист.

«Персеиды имеют огромное влияние на судьбы людей. Можно загадывать то, на что в обычной жизни не хватает сил. Желание, которое исполнится с большой долей вероятности, — преодоление сложностей. Энергия данного созвездия способна благословить вашу просьбу. Тогда она исполнится», — отметил Кио в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт также добавил, что падающие звезды могут оказать влияние на чувства человека и наставить его на верный путь.

По словам звездочета, самый пик потока ожидается 10–14 августа, а лучше всего падающие звезды будет видно в час-два ночи.

В свою очередь астролог Юлия Гикис рассказала «Москве 24», что 12 августа, во время соединения Венеры и Юпитера, стоит налаживать личную жизнь, увеличивать капитал и разбираться в своих ошибках.

«Астрологам приятно видеть такой аспект, ведь он приносит успех, популярность, любовь и деньги. Это прекрасное время для того, чтобы увеличивать свой капитал, налаживать личную жизнь и, кстати, играть свадьбу. Также идеально начинать какие-то новые дела и отправляться в дальнее путешествие», — пояснила астролог.

Она добавила, что 12 августа также произойдет соединение Нептуна с Сатурном. В этот день можно обнаружить у себя скрытые ранее способности и избавиться от переживаний.
Элина Позднякова

