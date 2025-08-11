«Влияние на судьбы людей»: стало известно, чего стоит ожидать от потока Персеиды
Звездочет Кио: пик потока Персеиды ожидается 10–14 августа
Метеорный поток Персеиды достигнет своего пика 12 августа. Об этом рассказал исследователь славянской культуры, звездочет Илья Кио.
Звездопад даст силы на преодоление самых разных сложностей и препятствий, уточнил специалист.
«Персеиды имеют огромное влияние на судьбы людей. Можно загадывать то, на что в обычной жизни не хватает сил. Желание, которое исполнится с большой долей вероятности, — преодоление сложностей. Энергия данного созвездия способна благословить вашу просьбу. Тогда она исполнится», — отметил Кио в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт также добавил, что падающие звезды могут оказать влияние на чувства человека и наставить его на верный путь.
По словам звездочета, самый пик потока ожидается 10–14 августа, а лучше всего падающие звезды будет видно в час-два ночи.
В свою очередь астролог Юлия Гикис рассказала «Москве 24», что 12 августа, во время соединения Венеры и Юпитера, стоит налаживать личную жизнь, увеличивать капитал и разбираться в своих ошибках.
«Астрологам приятно видеть такой аспект, ведь он приносит успех, популярность, любовь и деньги. Это прекрасное время для того, чтобы увеличивать свой капитал, налаживать личную жизнь и, кстати, играть свадьбу. Также идеально начинать какие-то новые дела и отправляться в дальнее путешествие», — пояснила астролог.
Она добавила, что 12 августа также произойдет соединение Нептуна с Сатурном. В этот день можно обнаружить у себя скрытые ранее способности и избавиться от переживаний.