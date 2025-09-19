Астролог рассказала, чем опасно приближающееся затмение
Астролог Лебеденко: во время ближайшего затмения нельзя грустить и унывать
21 сентября 2025 года наступит солнечное затмение. Оно случается несколько раз в год, но в этом году произойдет как раз перед осенним равноденствием.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что частным Солнечным затмением в Деве 21 сентября заканчивается осенний коридор затмений.
«На протяжении недели важно привнести гармонию в свой внутренний мир, наладить равновесие, баланс между чувствами и мыслями. Поступки надо совершать благоразумные, логичные и с вниманием относиться ко всем деталям. Ответственность на себя брать по своим силам, чтобы выполнять обещания. Желательно быть позитивными, с оптимизмом смотреть в будущее. Нельзя унывать и грустить», — посоветовала эксперт.
По ее словам, в сфере здоровья благоприятно позаботиться о себе, сформировать полезные привычки и отказаться от вредных. Хорошо соблюдать диету и устроить себе разгрузочные дни. Дома полезно навести чистоту и порядок, а также создать комфортную и уютную обстановку.