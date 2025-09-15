«Видеть достоинства»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 15 по 21 сентября

15 сентября 2025, 15:43

Фото: istockphoto/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо быть вежливыми, любезными и проявлять воспитанность. В любви надо делать комплименты и видеть достоинства друг друга. В сфере здоровья необходимо соблюдать режим дня и быть активными.