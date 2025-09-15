Достижения.рф

«Видеть достоинства»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 15 по 21 сентября

Фото: istockphoto/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо быть вежливыми, любезными и проявлять воспитанность. В любви надо делать комплименты и видеть достоинства друг друга. В сфере здоровья необходимо соблюдать режим дня и быть активными.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну нужно быть дипломатичным и учитывать взаимовыгодные условия в вопросах с деловыми партнёрами.

У Тельца благоприятный период для покупок, они его украсят. Ему желательно навести порядок и создать уют дома.

Близнецы расширят своё мировоззрение. Новые горизонты откроются благодаря новым обновленным связям.

У Рака удачно сложатся обстоятельства. Успех придёт заслужено, благодаря его трудолюбию.

Лев будет обаятельным и воодушевлённым на новые победы и свершения. Ему важно ставить цели и планировать будущее.

Дева станет счастливее, реализует давнюю мечту. Её усилия не будут напрасными. Результат закрепится на многие годы.

Весам активность и энергичность позволят взяться за дело и успешно его завершить. Они будут собой гордиться.

Скорпион сможет полноценно отдохнуть и накопить силы. Ему необходимо высыпаться и уделить время своим любимым делам, хобби.

Стрельцу надо быть в себе поуверенней и подбодрить себя. Хорошо посмотреть и проанализировать свои достижения и победы.

Козерогу поможет мягкая сила и умение наблюдать. Ему надо придерживаться избранного пути и не поддаваться на провокации.

Водолею полезно помечтать. Вдохновение следует поискать в произведениях искусства, кинематографе, музыке.

Рыбам полезно задуматься о своём комфорте и удобстве. Им важно создать благоприятную обстановку вокруг себя.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0