«Видеть достоинства»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 15 по 21 сентября
В деловой сфере надо быть вежливыми, любезными и проявлять воспитанность. В любви надо делать комплименты и видеть достоинства друг друга. В сфере здоровья необходимо соблюдать режим дня и быть активными.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну нужно быть дипломатичным и учитывать взаимовыгодные условия в вопросах с деловыми партнёрами.
У Тельца благоприятный период для покупок, они его украсят. Ему желательно навести порядок и создать уют дома.
Близнецы расширят своё мировоззрение. Новые горизонты откроются благодаря новым обновленным связям.
У Рака удачно сложатся обстоятельства. Успех придёт заслужено, благодаря его трудолюбию.
Лев будет обаятельным и воодушевлённым на новые победы и свершения. Ему важно ставить цели и планировать будущее.
Дева станет счастливее, реализует давнюю мечту. Её усилия не будут напрасными. Результат закрепится на многие годы.
Весам активность и энергичность позволят взяться за дело и успешно его завершить. Они будут собой гордиться.
Скорпион сможет полноценно отдохнуть и накопить силы. Ему необходимо высыпаться и уделить время своим любимым делам, хобби.
Стрельцу надо быть в себе поуверенней и подбодрить себя. Хорошо посмотреть и проанализировать свои достижения и победы.
Козерогу поможет мягкая сила и умение наблюдать. Ему надо придерживаться избранного пути и не поддаваться на провокации.
Водолею полезно помечтать. Вдохновение следует поискать в произведениях искусства, кинематографе, музыке.
Рыбам полезно задуматься о своём комфорте и удобстве. Им важно создать благоприятную обстановку вокруг себя.
Читайте также: