«Входит в конус»: Астроном рассказал, в чём секрет «кровавой» Луны

07 сентября 2025, 21:27

Астроном Перхняк объяснил причину появления «кровавой» Луны над Москвой

Фото: Istock/RomoloTavani

В Москве началось полное затмение Луны. На тёмном небе виден ярко-оранжевый спутник Земли, а через некоторое время Луна полностью скроется в тени нашей планеты. Руководитель астрономического комплекса Московского планетария Александр Перхняк пояснил ТАСС механизм этого явления.





Сообщается, что общая продолжительность затмения составит примерно полтора часа. Увидеть это явление смогут почти все жители России, кроме части Чукотского полуострова. Там уже наступил следующий день, и затмение наблюдать не получится.



Александр Перхняк рассказал, как происходит данное явление.

«Это происходит из-за того, что Луна входит в конус тени Земли, но у нашей планеты есть атмосфера. И лучи [Солнца], преломляясь в атмосфере, всё равно в виде рассеянного света доходят до Луны», — объяснил эксперт.