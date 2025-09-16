Тамара Глоба высказалась о непростом этапе в жизни Филиппа Киркорова
Астролог Тамара Глоба рассказала, когда Филиппу Киркорову станет легче
Последние месяцы выдались непростыми для Филиппа Киркорова. Артист пережил утрату отца, получил ожог во время выступления, оказался в эпицентре общественного внимания после интервью Аллы Пугачёвой, а также столкнулся с ухудшением здоровья.
Астролог Тамара Глоба отметила, что пока говорить о скором завершении этого кризисного периода рано. По её словам, звёзды не обещают Киркорову лёгких времён в ближайшее время.
«Сейчас идёт такой сложный период — время, когда в знак Скорпиона перешло много планет, которые у Тельцов вызывают чувство борьбы», — объяснила Глоба в беседе с изданием «7 Дней».Она также подчеркнула, что, несмотря на трудности, артист не останется один: по её мнению, поддержку ему окажут близкие и любящие люди.
При этом астролог выразила надежду, что в будущем Киркорову станет проще. Как добавила Глоба, после Нового года ситуация начнёт выравниваться.
*принадлежит Meta, запрещённой в России