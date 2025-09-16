Тамара Глоба высказалась о непростом этапе в жизни Филиппа Киркорова

16 сентября 2025, 22:36

Астролог Тамара Глоба рассказала, когда Филиппу Киркорову станет легче

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Последние месяцы выдались непростыми для Филиппа Киркорова. Артист пережил утрату отца, получил ожог во время выступления, оказался в эпицентре общественного внимания после интервью Аллы Пугачёвой, а также столкнулся с ухудшением здоровья.





Астролог Тамара Глоба отметила, что пока говорить о скором завершении этого кризисного периода рано. По её словам, звёзды не обещают Киркорову лёгких времён в ближайшее время.





«Сейчас идёт такой сложный период — время, когда в знак Скорпиона перешло много планет, которые у Тельцов вызывают чувство борьбы», — объяснила Глоба в беседе с изданием «7 Дней».