Астролог рассказала, как легче пережить надвигающийся Ретроградный Меркурий

18 июля 2025, 15:02

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Меркурий переходит в ретроградное движение с 18 июля. В таком положении планета пробудет по 10 августа. Ретроградный Меркурий расположится во Льве.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, что на протяжении двадцати четырёх дней надо перепроверять все поступающие сведения и опираться только на факты. Лучше постараться избегать слухов и сплетен, а также неверной информации или искажённой.





«Хорошо быть более сдержанными и осторожными в высказываниях. Желательно в беседе обходить стороной иронию, нелицеприятные высказывания, насмешки, не обижать своих собеседников, быть великодушными, добросердечными. Поможет пословица "Слово-серебро, молчание-золото"», — уточнила она.

«С 18 июля по 10 августа по надо перепроверять документы, для того, чтобы избежать опечаток и ошибок, проявлять осторожность на дорогах и внимательность в поездках. Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что на протяжении двадцати четырёх дней отложенные ранее дела и документы могут быть пересмотрены, изменены и усовершенствованы», — заключила Лебеденко.