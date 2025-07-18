Астролог рассказала, как легче пережить надвигающийся Ретроградный Меркурий
Меркурий переходит в ретроградное движение с 18 июля. В таком положении планета пробудет по 10 августа. Ретроградный Меркурий расположится во Льве.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, что на протяжении двадцати четырёх дней надо перепроверять все поступающие сведения и опираться только на факты. Лучше постараться избегать слухов и сплетен, а также неверной информации или искажённой.
«Хорошо быть более сдержанными и осторожными в высказываниях. Желательно в беседе обходить стороной иронию, нелицеприятные высказывания, насмешки, не обижать своих собеседников, быть великодушными, добросердечными. Поможет пословица "Слово-серебро, молчание-золото"», — уточнила она.
По ее словам, яркие блестящие мысли могут посетить в период движения Меркурия по знаку Льва. Энтузиазм, красноречие, уверенность и небольшая театральность в подачи своих идей благоприятны. Важно и хорошо понимать смыслы сказанного, проявлять любознательность.
«С 18 июля по 10 августа по надо перепроверять документы, для того, чтобы избежать опечаток и ошибок, проявлять осторожность на дорогах и внимательность в поездках. Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что на протяжении двадцати четырёх дней отложенные ранее дела и документы могут быть пересмотрены, изменены и усовершенствованы», — заключила Лебеденко.