Таролог рассказал, что ждет брак Леры Кудрявцевой и Макарова в ближайший год

17 июля 2025, 12:16

Валерия Кудрявцева (Фото: телеграм-канал @lerakudryavtseva)

В начале июля телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге серию эмоциональных постов, где откровенничала с подписчиками на тему личной жизни. Она написала, что у нее больше нет ни сил, ни желания спасать мужа, хоккеиста Игоря Макарова, от алкогольной зависимости.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что расклад карт показал паузу в отношениях между Кудрявцевой и Макаровым.





«Первая карта расклада — «Тройка Мечей» — указывает на болезненную ситуацию в паре, то есть то, что происходит у них сейчас, действительно, вызывает большие переживания. За «Тройкой Мечей» идёт «Шестерка Мечей» — это указывает на временное расставание и эмоциональное отдаление. Справедливости ради отмечу, что под расставанием может подразумеваться и пребывание Игоря в рехабе. Об этом же говорит и выпавшая рядом карта «Семи Кубков», которая напрямую указывает на алкогольную зависимость», — рассказал эксперт.

«Ещё одно значение «Повешенного» — жертва чем-то меньшим для достижения более значимой цели. И в этом смысле карта указывает на то, что вариант, как минимум, поставить отношения на паузу, рассматривается весьма серьёзно. Но ещё раз подчеркну, что полного расставания на ближайшие 12 месяцев карты не показали», — объяснил собеседник.