Астролог раскрыл, что будет с конфликтом на Украине за 50 дней, выделенных Трампом
Астролог Зараев: В октябре ожидается кардинальный поворот в конфликте на Украине
Существенные изменения могут произойти в украинском конфликте за 50 дней, которые выделил президент США Дональд Трамп России для его завершения. Об этом заявил астролог Александр Зараев.
События, произошедшие текущим летом, уже стали началом для перелома в противостоянии, отметил специалист.
«Начало июля – это кульминация этого конфликта, когда всё тайное становится явным, начинаются крупные подвижки, крупные перемены в самой динамике этого процесса. И вот сейчас мы видим, что Америка отодвинулась от украинского конфликта, переложила всю тяжесть на Европу», — рассказал Зараев Life.ru.
Он добавил, что до конца лета конфликт будет постепенно затихать, однако уже в декабре ожидается кардинальный поворот. По словам Зараева, в сентябре страны Европы четко осознают, что не смогут справиться с ситуацией без помощи Вашингтона.
Кроме того, астролог подчеркнул, что парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Китае, где ожидается присутствие российского лидера Владимира Путина, будет иметь важное значение для итогов спецоперации.