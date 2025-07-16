Астролог раскрыл, что будет с конфликтом на Украине за 50 дней, выделенных Трампом

16 июля 2025, 12:13

Астролог Зараев: В октябре ожидается кардинальный поворот в конфликте на Украине

Фото: iStock/wildpixel

Существенные изменения могут произойти в украинском конфликте за 50 дней, которые выделил президент США Дональд Трамп России для его завершения. Об этом заявил астролог Александр Зараев.





События, произошедшие текущим летом, уже стали началом для перелома в противостоянии, отметил специалист.





«Начало июля – это кульминация этого конфликта, когда всё тайное становится явным, начинаются крупные подвижки, крупные перемены в самой динамике этого процесса. И вот сейчас мы видим, что Америка отодвинулась от украинского конфликта, переложила всю тяжесть на Европу», — рассказал Зараев Life.ru.