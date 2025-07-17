Выяснилось, какие проблемы привели мужа Кудрявцевой к алкоголизму

17 июля 2025, 11:43

Валерия Кудрявцева (Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил сочувствие телеведущей Лере Кудрявцевой, страдающей из-за алкоголизма супруга Игоря Макарова.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что первое, бросающее в глаза при нумерологическом разборе пары Кудрявцевой и Макарова, — состояние хронического напряжения и стресса мужчины.





«Это связано не с Лерой или какими-то жизненными обстоятельствами, а просто особенность его потенциала. С одной стороны, Игорь стремится все и всех держать под контролем, с другой стороны, ему сложно адекватно и правильно оценивать то, что происходит в его жизни — тут он больше опирается на эмоции, а не на логику. К сожалению, люди с таким потенциалом часто снимают хронический стресс с помощью алкоголя и других дурманящих веществ», — сказал он.

«У Игоря в потенциале есть ещё 2 важных нюанса: ему сложно понимать чувства и потребности других людей; он в большей степени ориентирован на получение собственного удовольствия и счастья от жизни. И это мешает ему в полной мере ценить то, что делает для него жена», — пояснил эксперт.