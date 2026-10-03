Астролог рассказала о ретроградном движении Венеры: чего следует придерживаться?

03 октября 2026, 15:12

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Венера переходит в ретроградное движение 3 октября и пробудет в таком положение до 14 ноября. За это время Венера побывает в двух знаках зодиака. Начнет она своё попятное движение 3 октября в знаке зодиака Скорпион, затем 25 октября перейдёт в Весы. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио 1» рассказала астролог Алла Лебеденко.





Важно на протяжении этого периода более тщательно продумывать инвестиции и траты. Во взаимоотношениях лучше опираться на чувство меры и гармонию. Благоприятно радоваться друг за друга и делиться приятными событиями, впечатлениями.





«Отношения, которые начнутся в период ретроградной Венеры будут пересмотрены в лучшую сторону, на пользу всем. В новых или уже существующих союзах появится возможность создать прочный союз с сильной духовной близостью и с учётом личных интересов и счастья каждого. Самое главное - бережно и с трепетом относиться к своим чувствам и к чувствам партнёра. Нельзя быть категоричными. Благоприятно учитывать весь свой предыдущий опыт во взаимоотношениях, делать правильные выводы и не разрушать то, что действительно представляет ценность и важность в любви», — сказала собеседница.

«На протяжении всего периода Ретроградной Венеры с 3 октября до 14 ноября благоприятно знакомиться и укреплять существующие деловые и личные взаимоотношения. Важно следить за своим внешним видом и быть привлекательными. Хорошо пользоваться личным обаянием, ладить с людьми и пытаться им угодить ради совместных интересов. Поможет такт и приветливость», — резюмировала Лебеденко.