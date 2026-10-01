Астролог Асеева рассказала, как угодить гостям разных знаков зодиака

01 октября 2026, 12:26

Для каждого знака существует свой формат угощений и развлечений

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Астролог Жанна Асеева рассказала Москве 24, как подготовиться к приходу гостей с учетом их знака зодиака.