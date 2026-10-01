Астролог Асеева рассказала, как угодить гостям разных знаков зодиака
Астролог Жанна Асеева рассказала Москве 24, как подготовиться к приходу гостей с учетом их знака зодиака.
Овнам, по ее словам, подойдут острая закуска, громкая музыка и активные развлечения — мини-соревнования, быстрые квизы или дартс. Тельцы оценят домашние десерты и уютную обстановку с мягким светом, пледами и красивой сервировкой.
Близнецам понравится общение в хорошей компании, а также настольные игры, которые помогают поддерживать разговор. Раки оценят проявления заботы и блюда по семейным рецептам. Львов можно порадовать комплиментом, а для Девы лучше приготовить классические блюда и аккуратно накрыть стол без неожиданных экспериментов с меню.
Весам астролог посоветовала устроить дегустацию необычных десертов или сыров. Скорпионам подойдут острые и пряные блюда, приглушенный свет и настольная игра с детективными элементами.
Стрельцам можно организовать пикник с экзотическим блюдом. С Козерогами эксперт рекомендует придерживаться классики в еде и напитках. Водолеев, по ее словам, порадует вечеринка с необычным дресс-кодом и закусками.
Для Рыб Асеева предложила спокойный вечер с тихой музыкой, свечами, уютной атмосферой и красивыми десертами.
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