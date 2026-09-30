Астролог раскрыла, какие знаки зодиака склонны к синдрому Дориана Грея

30 сентября 2026, 13:56

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Тельцы, Львы, Весы и Скорпионы склонны к проявлениям синдрома Дориана Грея, так как зачастую зациклены на внешности и желании сохранить молодость. Об этом Москве 24 сообщила астролог Наталия Шевченко.