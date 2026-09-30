Астролог раскрыла, какие знаки зодиака склонны к синдрому Дориана Грея
Тельцы, Львы, Весы и Скорпионы склонны к проявлениям синдрома Дориана Грея, так как зачастую зациклены на внешности и желании сохранить молодость. Об этом Москве 24 сообщила астролог Наталия Шевченко.
По словам специалиста, Тельцы придают большое значение тому, чтобы нравиться себе в зеркале, стремясь видеть ухоженную кожу, подтянутую фигуру и чувствовать интерес от противоположного пола. Львы, как утверждает астролог, зациклены на своей внешности, опасаясь, что с возрастом утратят способность влиять на окружающих. С появлением первых признаков старения, таких как морщины и уменьшение количества комплиментов, они начинают беспокоиться о потере своего авторитета.
Весы, по мнению Шевченко, остро реагируют на первые проявления старения, будь то морщины, потеря четкости овала лица или набор веса. Скорпионы, как отметила астролог, считают свою привлекательность важным инструментом для влияния на людей и достижения своих целей. Поэтому, заметив любые возрастные изменения, они принимают решительные меры: меняют имидж, начинают активно заниматься спортом или даже прибегают к пластическим операциям, чтобы дольше сохранять молодость и уверенность в себе.
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