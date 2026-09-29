Астролог назвала знаки зодиака женщин с талантом к кулинарии
Врожденным талантом готовить обычно обладают женщины-Тельцы, Девы, Раки и Скорпионы. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
Главными кулинарными гениями она назвала Тельцов. По словам специалиста, которые передает телеканал Москва 24, представительницы этого знака зодиака от природы гедонисты и считают, что еда должна приносить удовольствие: быть красивой и вкусной. Такие женщины умело смешивают ингредиенты, не боятся сложных рецептов, а терпение помогает им доводить дело до конца.
Девы, отметила астролог, настолько мастерски сочетают продукты, что их блюда всегда получаются невероятно вкусными, а на кухне у них царит идеальный порядок. Раки готовят с душой, поскольку любят кормить и радовать близких, удивлять их новыми блюдами, и именно они часто бережно хранят уникальные семейные рецепты, передавая их из поколения в поколение.
Прекрасными кулинарами становятся и Скорпионы — их блюда очень вкусные, хотя почти всегда острые. Такие женщины отлично работают интуитивно, правильно подбирая ингредиенты, а желание готовить у них часто просыпается рядом с любимым человеком, которого хочется порадовать, заключила Сохолтуева.
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