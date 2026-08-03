Астрологический прогноз на неделю: с 3 по 9 августа
Наступающая неделя обещает быть продуктивной сразу в нескольких сферах жизни. Об этом стало известно 3 августа.
По данным астролога Анны Лебеденко в эксклюзивной беседе с «Радио 1», в деловом плане звёзды советуют укреплять отношения с руководством — это удачное время для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей. В любви астролог рекомендует делать ставку на романтику, вежливость и открытость.
Что касается самочувствия, главный совет недели — сохранять внутреннее равновесие и избегать конфликтов. Особое внимание — индивидуальным рекомендациям для каждого знака зодиака.
- Овнам звёзды советуют посвятить время любимому хобби: увлечённость укрепит дух и придаст энергии.
- Тельцам пора довериться творческому вдохновению и не бояться нестандартных решений.
- Близнецов ждёт эмоциональный подъём — им особенно важно не сдерживать свои чувства.
- Раки почувствуют заметный прилив жизненных сил и энтузиазма.
- Львы станут более любопытными: лёгкость в обработке информации поможет расширить кругозор.
- Девам стоит придерживаться чёткого расписания и навести порядок в делах — это повысит эффективность.
- Весам лучше окружить себя красивыми вещами и приятными людьми, чтобы поддержать внутреннюю гармонию.
- Скорпионам благоприятствует творчество и живое общение — важно получать искренние положительные эмоции.
- Стрельцам астролог советует прислушаться к себе, но при этом держать эмоции под контролем.
- Козерогам необходимо позаботиться о комфорте: полноценный сон и правильное питание станут залогом хорошего самочувствия.
- Водолеи могут рассчитывать на улучшение материального положения и общего уровня жизни.
- Рыбам стоит обратить внимание на знаки судьбы и случайные совпадения — они помогут избавиться от давних ограничений.