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Астрологический прогноз на неделю: с 3 по 9 августа

Фото: istockphoto/Surasak Suwanmake

Наступающая неделя обещает быть продуктивной сразу в нескольких сферах жизни. Об этом стало известно 3 августа.



По данным астролога Анны Лебеденко в эксклюзивной беседе с «Радио 1», в деловом плане звёзды советуют укреплять отношения с руководством — это удачное время для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей. В любви астролог рекомендует делать ставку на романтику, вежливость и открытость.

Что касается самочувствия, главный совет недели — сохранять внутреннее равновесие и избегать конфликтов. Особое внимание — индивидуальным рекомендациям для каждого знака зодиака.

  • Овнам звёзды советуют посвятить время любимому хобби: увлечённость укрепит дух и придаст энергии.
  • Тельцам пора довериться творческому вдохновению и не бояться нестандартных решений.
  • Близнецов ждёт эмоциональный подъём — им особенно важно не сдерживать свои чувства.
  • Раки почувствуют заметный прилив жизненных сил и энтузиазма.
  • Львы станут более любопытными: лёгкость в обработке информации поможет расширить кругозор.
  • Девам стоит придерживаться чёткого расписания и навести порядок в делах — это повысит эффективность.
  • Весам лучше окружить себя красивыми вещами и приятными людьми, чтобы поддержать внутреннюю гармонию.
  • Скорпионам благоприятствует творчество и живое общение — важно получать искренние положительные эмоции.
  • Стрельцам астролог советует прислушаться к себе, но при этом держать эмоции под контролем.
  • Козерогам необходимо позаботиться о комфорте: полноценный сон и правильное питание станут залогом хорошего самочувствия.
  • Водолеи могут рассчитывать на улучшение материального положения и общего уровня жизни.
  • Рыбам стоит обратить внимание на знаки судьбы и случайные совпадения — они помогут избавиться от давних ограничений.
Неделя сулит быть насыщенной. Главное — действовать в согласии со звёздами и собственными ощущениями.
Никита Кротов

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