Астрологический прогноз на неделю: с 3 по 9 августа

03 августа 2026, 19:06

Фото: istockphoto/Surasak Suwanmake

Наступающая неделя обещает быть продуктивной сразу в нескольких сферах жизни. Об этом стало известно 3 августа.





По данным астролога Анны Лебеденко в эксклюзивной беседе с «Радио 1», в деловом плане звёзды советуют укреплять отношения с руководством — это удачное время для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей. В любви астролог рекомендует делать ставку на романтику, вежливость и открытость.



Что касается самочувствия, главный совет недели — сохранять внутреннее равновесие и избегать конфликтов. Особое внимание — индивидуальным рекомендациям для каждого знака зодиака.



