«Время активных действий»: гороскоп для всех знаков зодиака с 27 июля по 2 августа
В деловой сфере наступает время активных действий. Желательно показать себя с лучшей стороны и стараться производить выгодное впечатление. В любви важно беречь чувства друг друга. Необходимо исключить критику и придирки, лучше сохранять покой во взаимоотношениях. В сфере здоровья не следует допускать бессонницу, надо хорошо высыпаться. Благоприятно слушать приятные мелодии, звуки природы, пение птиц, шум океана.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну необходимо активно отдыхать и посвятить свое свободное время развлечениям. Ему благоприятны позитивные впечатления.
Тельцу важно обдуманно отнестись ко всей поступающей информации. В личной жизни ему нужно быть открытым к новому.
У Близнецов хорошее время для упрочнения своего положения и закрепления авторитета. Они станут счастливее.
Рак проявит интерес к философии и истории. Духовные потребности станут важны. Ему нужно расширять своё мировоззрение.
Лев всё точно предусмотрит. Умственная деятельность будет плодотворна, у него ожидается всплеск интеллектуальной активности.
Дева ощутит гармонию в чувствах. Ей необходима атмосфера уравновешенности и бесконфликтности. Близкие окружат её любовью и заботой.
Весы могут рассчитывать на расширение полномочий и повышение в должности. Начальство будет к ним благосклонно, их заслуги признают.
Скорпиону надо верно видеть перспективу и соизмерить реальное положение дел с его амбициями. Ему нужно быть благородным и честным.
Стрелец крепко стоит на ногах и доволен. Он захочет перемен и примет важные решения, которые приблизят его к целям.
Козерог испытает интенсивные переживания и будет активным. У него улучшится настроение.
Водолей почувствует себя комфортно среди тех, кто разделяет его взгляды. Единомышленники положительно повлияют на его уверенность в себе.
Рыбам надо применить дипломатические способности и такт. Они смогут добиться наилучшего результата благодаря сотрудничеству.
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