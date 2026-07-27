«Время активных действий»: гороскоп для всех знаков зодиака с 27 июля по 2 августа

27 июля 2026, 15:29

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере наступает время активных действий. Желательно показать себя с лучшей стороны и стараться производить выгодное впечатление. В любви важно беречь чувства друг друга. Необходимо исключить критику и придирки, лучше сохранять покой во взаимоотношениях. В сфере здоровья не следует допускать бессонницу, надо хорошо высыпаться. Благоприятно слушать приятные мелодии, звуки природы, пение птиц, шум океана.