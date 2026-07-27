Достижения.рф

«Время активных действий»: гороскоп для всех знаков зодиака с 27 июля по 2 августа

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере наступает время активных действий. Желательно показать себя с лучшей стороны и стараться производить выгодное впечатление. В любви важно беречь чувства друг друга. Необходимо исключить критику и придирки, лучше сохранять покой во взаимоотношениях. В сфере здоровья не следует допускать бессонницу, надо хорошо высыпаться. Благоприятно слушать приятные мелодии, звуки природы, пение птиц, шум океана.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну необходимо активно отдыхать и посвятить свое свободное время развлечениям. Ему благоприятны позитивные впечатления.

Тельцу важно обдуманно отнестись ко всей поступающей информации. В личной жизни ему нужно быть открытым к новому.

У Близнецов хорошее время для упрочнения своего положения и закрепления авторитета. Они станут счастливее.

Рак проявит интерес к философии и истории. Духовные потребности станут важны. Ему нужно расширять своё мировоззрение.

Лев всё точно предусмотрит. Умственная деятельность будет плодотворна, у него ожидается всплеск интеллектуальной активности.

Дева ощутит гармонию в чувствах. Ей необходима атмосфера уравновешенности и бесконфликтности. Близкие окружат её любовью и заботой.

Весы могут рассчитывать на расширение полномочий и повышение в должности. Начальство будет к ним благосклонно, их заслуги признают.

Скорпиону надо верно видеть перспективу и соизмерить реальное положение дел с его амбициями. Ему нужно быть благородным и честным.

Стрелец крепко стоит на ногах и доволен. Он захочет перемен и примет важные решения, которые приблизят его к целям.

Козерог испытает интенсивные переживания и будет активным. У него улучшится настроение.

Водолей почувствует себя комфортно среди тех, кто разделяет его взгляды. Единомышленники положительно повлияют на его уверенность в себе.

Рыбам надо применить дипломатические способности и такт. Они смогут добиться наилучшего результата благодаря сотрудничеству.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0