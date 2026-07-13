13 июля 2026, 13:34

Фото: iStock/LeArchitecto

В деловой сфере наступает хорошее время для активности и приобретения нового опыта. В любви лучше избегать сюрпризов и внезапных перемен, новизна неблагоприятна. Для сохранения здоровья нельзя перемерзать, надо беречься от кондиционеров. Желательно уменьшить потребление холодных напитков со льдом.