«Не брать лишнюю ответственность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 июля
В деловой сфере наступает хорошее время для активности и приобретения нового опыта. В любви лучше избегать сюрпризов и внезапных перемен, новизна неблагоприятна. Для сохранения здоровья нельзя перемерзать, надо беречься от кондиционеров. Желательно уменьшить потребление холодных напитков со льдом.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 13 по 19 июля.
Для Овна важен позитивный настрой. Ему надо проявить силу воли для преодоления препятствий.
Тельцу необходимо держать все под контролем и действовать неспеша, последовательно. Его ждёт успех.
Близнецы нуждаются в комфорте и уюте. Простые радости им поднимут настроение.
Рак расширит свое представление и мировоззрение. Ему благоприятно быть любопытным и любознательным.
Льву поможет решительность и логика. Ему надо быть целеустремлённым и добиваться своих целей.
Деве нужно побольше общаться и проявлять красноречие. Ей удастся показать себя с лучшей стороны и обаять окружающих.
Весы улучшат своё финансовое положение. В деловой сфере они могут рассчитывать на поддержку давних партнёров.
Скорпиону надо создавать гармонию вокруг себя. Сбалансированная обстановка для него необходима.
Стрельцу поможет дисциплина и выдержка. В вопросах финансов ему нужно предусмотреть риск и быть реалистом.
Козерог увидит новые возможности и найдёт решения старых проблем. Ему необходимо воспользоваться случаем.
Водолея ждут новые знакомства. Его мысли будут ясными, а его идеи найдут поддержку.
Рыбам нужно расслабиться и отдохнуть. Им нельзя брать на себя лишнюю ответственность.
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