«Атлантический циклон»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

14 ноября 2025, 17:13

Синоптик Позднякова: в Москве и области выходные будут морозными

Фото: iStock/vkph

Приближаются выходные, а, значит, стоит строить планы. Какая погода ждет жителей столицы и области?





Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» предупредила о существенных изменениях в погоде.





«В субботу нас ждёт сначала тёплый сектор, а потом прохождение холодного атмосферного фронта, атлантического циклона. На все сутки временами облачно и с дождем, мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы ожидается минимальная», — сказала она.

«По региону -2, -7 градусов, дневная температура будет около нуля, ветер северо-западный и северный. На следующей неделе морозы спадут, и мы вернемся к прежним температурам, привычному климату», — объяснила синоптик.