Синоптик Вильфанд спрогнозировал ночные «лёгкие морозцы» в Москве

13 ноября 2025, 14:38

Фото: iStock/Julia Gerasina

Лёгкие морозцы ожидаются в столичном регионе в конце недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его словам, в пятницу днём ожидается порядка +6...+8 °С, а ночью около +3...+5 °С.





«В субботу циклон будет перемещаться на восток, и воздух нам будет поступать уже с запада. Поэтому температура понизится сразу на 5—6 °С. И ночью, и днём — 0...+2 °С, а по области — даже до -1 °С. И осадки сначала в виде дождя, потом в виде мокрого снега и даже снега», — сказал Вильфанд в разговоре с RT.

«В ночь на 14 ноября температура опустится до -12…-17 °С, днём будет примерно -11…-16 °С, гололедица и снег. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — говорится в материале.