Синоптик Вильфанд спрогнозировал ночные «лёгкие морозцы» в Москве
Лёгкие морозцы ожидаются в столичном регионе в конце недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в пятницу днём ожидается порядка +6...+8 °С, а ночью около +3...+5 °С.
«В субботу циклон будет перемещаться на восток, и воздух нам будет поступать уже с запада. Поэтому температура понизится сразу на 5—6 °С. И ночью, и днём — 0...+2 °С, а по области — даже до -1 °С. И осадки сначала в виде дождя, потом в виде мокрого снега и даже снега», — сказал Вильфанд в разговоре с RT.
При этом в ночь на воскресенье будут лёгкие морозцы, а в дневное время термометры покажут около -2...+1 °С.
Тем временем в Кузбассе с четверга по воскресенье установятся низкие температуры, а также ожидаются снег и метели. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на специалистов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
«В ночь на 14 ноября температура опустится до -12…-17 °С, днём будет примерно -11…-16 °С, гололедица и снег. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — говорится в материале.
В субботу, 15 ноября, ночью столбики термометров опустятся до -16…-21 °С, а днем синоптики прогнозируют около -2…-7 °С, а местами до -7…-12 °С, небольшой снег и метели, а на дорогах образуется гололедица.