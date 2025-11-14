В Москве вечером в пятницу, 14 ноября, ожидается снег

14 ноября 2025, 15:02

Синоптик Вильфанд: зима в Москве еще не наступила

Фото: iStock/baza178

На сегодняшний день пока рано говорить об установлении зимы в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По словам синоптика, пятница, 14 ноября, стала аномально тёплой. Температура превысила климатическую норму на 5–6 °С. Однако уже вечером в столичном регионе ожидается дождь и снег.





«Смешанные осадки продлятся всю ночь и утро субботы, 15 ноября. После произойдет заметное снижение температуры до 0…–2 °С, а на северо-западе столицы столбики термометров опустятся до -1 °С», — рассказал Вильфанд «Москве 24».

