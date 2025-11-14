В Москве вечером в пятницу, 14 ноября, ожидается снег
Синоптик Вильфанд: зима в Москве еще не наступила
На сегодняшний день пока рано говорить об установлении зимы в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, пятница, 14 ноября, стала аномально тёплой. Температура превысила климатическую норму на 5–6 °С. Однако уже вечером в столичном регионе ожидается дождь и снег.
«Смешанные осадки продлятся всю ночь и утро субботы, 15 ноября. После произойдет заметное снижение температуры до 0…–2 °С, а на северо-западе столицы столбики термометров опустятся до -1 °С», — рассказал Вильфанд «Москве 24».
Он уточнил, что местами сформируется снежный покров, который быстро растает.
В воскресенье, 16 ноября, в Москве прогнозируются слабоотрицательные температуры, однако будет солнечно и без осадков. А в понедельник воздух прогреется до +4…6 °С.
Текущая погода находится в пределах климатической вариабельности, заключил Вильфанд.
Тем временем в Кузбассе прошли сильные снегопады. В этой связи глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин проинспектировал состояние дорог в нескольких населенных пунктах, пишет «Сiбдепо».
В результате объезда Шарнин отметил, что в посёлках Мир и Бунгур, а также сёлах Куртуково и Сосновка дорожные службы хорошо справились с последствиями снегопада – улицы качественно расчистили, а техника работала слаженно. Тем не менее в других населённых пунктах остаются проблемные участник.
«Также проверил работу котельных. В Сосновке посмотрел, как работает новый котел — нареканий нет», — рассказал Шарнин.