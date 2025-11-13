Дорожники подготовились к ухудшению погоды в Подмосковье
Дорожные службы Центравтомагистрали готовы к ухудшению погоды и работе в зимних условиях. Они обеспечат безопасный проезд по федеральным трассам Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Укомплектовано 550 единиц спецтехники; заготовлено более 230 тысяч тонн противогололёдных материалов; организована работа 38 пескобаз. Обстановку отслеживают 90 метеостанций, а состояние проезда контролируют 120 видеокамер. Информация о погоде, состоянии дорожного покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока поступает в режиме реального времени на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр», – рассказали в МТДИ.Ранее синоптики сообщали, что в выходные жителей Московского региона ждут мокрый снег и гололедица. Ветер усилится до 15 м/с, а ночная температура может упасть до -6°С. Для безопасного проезда дорожные службы Подмосковья проведут противогололёдную обработку проезжей части.
При нештатной ситуации нужно обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: +7 (499) 654-01-09 и +7 (916) 920- 59-34.