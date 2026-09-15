«Атлантический циклон»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшую неделю

15 сентября 2026, 16:08

Синоптик Варакин: в Москве и области не будет заморозков до конца недели

Фото: iStock/Serjio74

Первый месяц осени дошел до своей середины. К какой погоде готовится, и будут ли сюрпризы?





Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» отметил, что Подмосковье на этой неделе останется в тёплой зоне — заморозков не ожидается как минимум до 23–24 сентября.





«В отличие от Тверской, Ярославской и Костромской областей, где уже ожидаются утренние и ночные заморозки в низменных местах, Подмосковье остаётся в тепле. Самым жарким днём станет четверг (17 сентября), когда воздух прогреется до 21–23 °C. Но уже в ночь на 18-е придут дожди, а к середине следующей недели резко похолодает», — сказал он.

«Однако уже с 17 на 18 сентября с Атлантики подойдёт циклон и атмосферный фронт. Ждём дождик ночью 18-го до утра, и температура уже понизится до 16–21 °C. А по Москве 17–19 °C, 17–20 °C. Во второй половине дня 18-го осадки прекратятся. 19-го числа дожди пройдут в основном по северо-западу и западу, а северо-восток и восток Подмосковья останутся преимущественно сухими. Температурный фон — в пределах 18–20 °C», — отметил Варакин.