Синоптик ответил, когда в Центральной России наступит бабье лето

13 сентября 2026, 12:27

Синоптик Тишковец: бабье лето наступит в Центральной России на следующей неделе

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Классическое бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе, воздух в столичном регионе может прогреться до 20 градусов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Он отметил, что следующая неделя в столичном регионе будет радовать стабильным температурным режимом: ночами плюс 6 — плюс 11 градусов, днем плюс 15 — плюс 20. В пик тепла воздух может прогреться до плюс 18 — плюс 23.





«На следующей неделе есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, и особенно южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, которое, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится примерно на середину сентября», — рассказал Тишковец.