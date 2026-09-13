Синоптик ответил, когда в Центральной России наступит бабье лето
Синоптик Тишковец: бабье лето наступит в Центральной России на следующей неделе
Классическое бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе, воздух в столичном регионе может прогреться до 20 градусов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что следующая неделя в столичном регионе будет радовать стабильным температурным режимом: ночами плюс 6 — плюс 11 градусов, днем плюс 15 — плюс 20. В пик тепла воздух может прогреться до плюс 18 — плюс 23.
«На следующей неделе есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, и особенно южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, которое, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится примерно на середину сентября», — рассказал Тишковец.Метеоролог подчеркнул, что это очень комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе и очень ровное изменение суточной температуры и атмосферного давления, то есть для метеозависимых это будет просто песня. Он также выразил мнение, что жители средней полосы России будут получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.