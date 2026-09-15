Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 °C в Москве на неделе

15 сентября 2026, 09:52

Фото: iStock/puflic_senior

В столичном регионе на текущей неделе установится преимущественно солнечная и тёплая погода. В четверг в Москве воздух может прогреться до +27...+29 °C. Такой прогноз сделал синоптик, метеоролог, климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В разговоре с «Известиями» синоптик уточнил, что ночных заморозков в ближайшие дни не будет, а дождей до пятницы не ожидается. При этом температура будет соответствовать умеренно теплой погоде.





«В понедельник — четверг в Москве и области сохранится преимущественно сухая и солнечная погода. Днем температура будет находиться в диапазоне +18...+20 °C, а в четверг столбики термометров могут подняться до +27...+29 °C», — уточнил Шувалов.

«В пятницу вероятность осадков возрастает и понизится температура. Это повторение прошлой недели. Потому что тогда тоже в пятницу прошёл фронт и дал дожди, и после этого произошло понижение температуры», — заключил Шувалов.