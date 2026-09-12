Синоптик ответил, какую зиму ждать россиянам

12 сентября 2026, 12:44

Синоптик Тишковец: в России ожидается аномально теплая зима из-за Эль-Ниньо

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Грядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной. Об этом в интервью сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.