Синоптик ответил, какую зиму ждать россиянам
Грядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной. Об этом в интервью сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.
По его словам, исключение составят арктическая зона, север Сибири, Чукотка, а также акватории Берингова и Чукотского морей — там ожидается очень холодная погода. На остальной территории страны температура превысит норму на три-четыре градуса.
Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. При этом зима будет сопровождаться повышенным количеством осадков: в декабре их выпадет около нормы, а в январе — на 30-40% больше положенного.
Метеоролог связывает такой сценарий с рекордным Эль-Ниньо — климатическим явлением, характеризующимся потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. По словам Тишковца, его влияние ощутится не только зимой, но и весной, и летом.
Синоптик отметил, что зима не станет стабильно теплой и слякотной. Обильные снегопады будут периодически сменяться оттепелями, что приведет к гололеду, фронтальным туманам с ухудшением видимости и сбоям в авиа- и наземном сообщении. Кроме того, возможны снежные бури — так называемые «черные пурги», когда видимость полностью теряется.
Читайте также: