«Атмосферные фронты атлантического циклона»: Синоптик рассказала, когда москвичам ждать снега

10 ноября 2026, 12:42

Синоптик Поздянкова: настоящий снег в Москве и Подмосковье будет в конце ноября

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

Погода в ноябре в столичном регионе становится непредсказуемой: резкие перепады температур, гололедица и аномальное тепло всё чаще сменяют друг друга.Чего ждать от последнего месяца осени в этом году и как меняется климат Московской области?





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что настоящего снега москвичам пока ждать не приходится.





«Завтра будет последний день без осадков, и дневная температура продержится в пределах +5°C. Начиная с четверга характер погоды изменится, правда, ненадолго — погоду уже будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. В четверг местами пройдут небольшие осадки. Ночная температура составит +2°C по региону, местами до -1°C. Дневная температура будет чуть ниже, чем сегодня: +4°C в Москве и от +2 до +5°C по области. Ветер южного направления, 4–9 м/с», — рассказала она.

«В ночь на субботу сохранится дождливая погода. Днём дождь уже будет небольшим: нас будет пересекать холодный атмосферный фронт этого циклона, поэтому температура в течение суток будет одинаковой — +5°C. Сохранится и плотный ветер с порывами до 14 м/с. В воскресенье погоду будет определять уже антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается», — подчеркнула эксперт.