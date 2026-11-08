Синоптик рассказал, когда в Москве начнётся «глубокая осень»
Во второй декаде ноября в Москве «предзимье» сменится глубокой осенью. При этом устойчивого снежного покрова ждать не стоит, сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгениий Тишковец.
Синоптик пояснил, что погода будет «идти не в ногу с календарём» с опозданием примерно на полмесяца. Виной тому западный перенос воздушных масс: тёплые и влажные потоки атлантического происхождения будут последовательно двигаться с запада на восток, заметно повышая температурный фон. В результате показатели приблизятся к значениям конца октября.
Тишковец подчеркнул, что зима точно не придёт в срок. Даже на следующей неделе, когда по многолетним данным обычно наступает метеорологическая зима, смены сезонов не произойдёт.
«Среднесуточная температура воздуха будет устойчиво превышать ноль градусов, а значит, метеорологическая осень продолжится», — пояснил он.Эксперт также отметил климатическую тенденцию: за последние 30 лет устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений в столице сдвинулся с 10 на 14 ноября.