Синоптик рассказал, когда в Москве начнётся «глубокая осень»

08 ноября 2026, 23:51

Синоптик Тишковец: «глубокая осень» придёт в Москву во второй декаде ноября

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во второй декаде ноября в Москве «предзимье» сменится глубокой осенью. При этом устойчивого снежного покрова ждать не стоит, сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгениий Тишковец.





Синоптик пояснил, что погода будет «идти не в ногу с календарём» с опозданием примерно на полмесяца. Виной тому западный перенос воздушных масс: тёплые и влажные потоки атлантического происхождения будут последовательно двигаться с запада на восток, заметно повышая температурный фон. В результате показатели приблизятся к значениям конца октября.



Тишковец подчеркнул, что зима точно не придёт в срок. Даже на следующей неделе, когда по многолетним данным обычно наступает метеорологическая зима, смены сезонов не произойдёт.



«Среднесуточная температура воздуха будет устойчиво превышать ноль градусов, а значит, метеорологическая осень продолжится», — пояснил он.