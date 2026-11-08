Синоптик рассказал о погоде в Москве после первого снегопада

08 ноября 2026, 01:25

В Москве после первого снегопада снова установится осенняя погода

Фото: iStock/yulenochekk

Температурный фон в столичном регионе после первого снегопада вернётся к показателям третьей декады октября. Об этом на платформе «Макс» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.