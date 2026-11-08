Синоптик рассказал о погоде в Москве после первого снегопада
Температурный фон в столичном регионе после первого снегопада вернётся к показателям третьей декады октября. Об этом на платформе «Макс» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что сохранится положительная температурная аномалия на 1–3 градуса выше нормы. Из‑за этого официальное начало метеорологической зимы, которое по климатическим меркам приходится на 13 ноября, сдвинется как минимум на последнюю декаду осени.
До 11 ноября в столице осадков не ждут, температура воздуха составит примерно +3…+6 °C. На следующий день возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. В этот день температура ожидается в диапазоне +2…+4 °C.
К концу рабочей недели погода останется необычно тёплой. По словам Леуса, показатели будут на 3–4 градуса выше «зимней» отметки. Днём воздух прогреется до +4…+6 °C.
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